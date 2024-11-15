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Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi

Prof. Dr. Hasan Mandal, WAITRO Başkanlığına Yeniden Seçildi
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen WAITRO Küresel Zirvesi'nde oy birliğiyle yeniden WAITRO Başkanı olarak seçildi. Mandal, 2025-2026 döneminde başkanlık görevine devam edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) başkanlığına yeniden seçildi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mandal, Çin'in Nanjing kentinde, Jiangsu Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü JITRI ev sahipliğinde düzenlenen WAITRO Küresel Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede, inovasyonların somut sonuçlara nasıl dönüştürüleceği ve bu sayede küresel zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceği üzerine odaklanıldı.

WAITRO Küresel Zirvesi'nde BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, eşitsizlik ve diğer küresel sorunlara çözüm bulmada inovasyonun sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkarma üzerine yoğunlaşıldı.

???????Prof. Dr. Mandal, zirvenin son gününde düzenlenen 27. Genel Kurul Toplantısında oy birliğiyle yeniden WAITRO Başkanı seçildi. Mandal, WAITRO'da 2023'ten bugüne devam ettirdiği başkanlık görevini 2025-2026 dönemi boyunca devam ettirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mandal, 70'ten fazla ülkeden 200'e yakın kurumsal üyesi olan WAITRO'daki başkanlığının, Türkiye'nin uluslararası görünürlüğü için önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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