Polis Okulu Öğrencilerinden 19 Mayıs Zaferi Klipi

Polis Okulu Öğrencilerinden 19 Mayıs Zaferi Klipi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis okulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla özel bir klip hazırladı. Klipte, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun koreografisi sergilendi.

Samsun'da polis okulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunca hazırlanan klip, "Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz ilk günkü milli mücadele ruhuyla19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yaşattılar." notuyla başladı.

Eğitim alanında bir araya gelen öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun koreografisini oluşturdu.

Gençlik Marşı'nın seslendirildiği klipte, vapur hareket ettirildi.

Öğrencilerin "19 Mayıs PMYO" koreografisini de oluşturduğu alanda Türk bayrağı açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel hazırlanan klip, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." mesajıyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Galatasaray'dan peş peşe şampiyonluk paylaşımları! Rakiplerine büyük gönderme

Paylaşımlar bitmiyor! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı

Maliye şimdi de onların peşinde! 37 milyarlık vergi kaçağı çıktı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.