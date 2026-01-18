Polatlı Marangozlar Odası Başkanlığına Haluk Bilici yeniden seçildi

Polatlı Marangozlar Keresteciler Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Haluk Bilici ve yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi.

Olağan geneli kurulda 158 oy kullanıldı, 1 oy geçersiz sayıldı; Haluk Bilici ve listesi 115, Gökhan Serkan Durna ise 42 oy aldı. Meslek odasının toplam 169 üyesi bulunuyor.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel Kurulda teşekkür konuşması yapan Haluk Bilici, geçmiş dönemde edindiği tecrübeyle üyelere daha iyi hizmet edeceğini, sorunların çözümü için hep birlikte hareket edeceklerini söyledi.