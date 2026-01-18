Haberler

Polatlı Marangozlar Odası Başkanlığına Haluk Bilici yeniden seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polatlı Marangozlar Keresteciler Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda Haluk Bilici ve yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi. Genel kurulda 158 oy kullanıldı ve Bilici 115 oy alarak başkanlık görevine devam edecek.

Polatlı Marangozlar Keresteciler Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Haluk Bilici ve yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi.

Olağan geneli kurulda 158 oy kullanıldı, 1 oy geçersiz sayıldı; Haluk Bilici ve listesi 115, Gökhan Serkan Durna ise 42 oy aldı. Meslek odasının toplam 169 üyesi bulunuyor.

Polatlı Belediyesi Sami Çay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel Kurulda teşekkür konuşması yapan Haluk Bilici, geçmiş dönemde edindiği tecrübeyle üyelere daha iyi hizmet edeceğini, sorunların çözümü için hep birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak