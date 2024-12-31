Dikkat bu pastadan altın çıkabilir

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde bir pastane yılbaşında müşterilerine sürpriz yapmak için yılbaşına özel üretilen pastaların içine gram altın yerleştirdi.

HER YIL BAŞINDA HEDİYELER YERLEŞTİRİYOR

Altınlı pastalar "Dikkat altın çıkabilir" uyarısıyla yılbaşından bir gün önce salı sabahı satışa sunuluyor. 2016 yılında Romanya'da düzenlenen dünya pasta şampiyonasında dünya şampiyonu olan işletme sahibi, pastalara her yılbaşında ve özel günlerde hediyeler yerleştiriyor.

"ÇOK GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Bu durumu müşterilerle hediyeleşmek olarak değerlendiren işletmeci, "Yılbaşı sevgililer günü ve diğer özel günlerde pastalarımıza imalat aşmasında hediyeler koyuyoruz. Bu da müşterilerimiz tarafından hoş karşılanıyor ve ilgi de gösteriliyor. Buradaki amaç aslında pastanemizde farkındalık oluşturup müşterilerimize hediye vermek. Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. 31 Aralık Salı gününe yüzlerce pasta olacak ve içinden yirmi tanesinde altın olacak. Artık hangisi şanslıysa, şanslı kişiye çıkacağını söylüyoruz" diye konuştu.

400 LİRADAN SATILIYOR

Yılbaşları sevgililer günü ve diğer özel günlerde de böyle uygulamaların olduğunu aktaran Tıraş, müşterilerden olumlu dönüşler altıklarını belirtti. 400 adet üretilen ve içlerinden 20'si seçilerek altın yerleştirilen pastalar 400 liradan satışa sunuluyor.