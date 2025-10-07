Pınarhisar'da Tekvando Kuşak Terfi Sınavı Gerçekleşti

Pınarhisar'da tekvando kuşak terfi sınavı yapıldı.

Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kapalı spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, sporcular bir üst kuşağa terfi etmek için hünerlerini sergiledi.

Kaymakam Enver Özderin de kuşak terfi sınavını takip ederek, sporcuları tebrik etti.

Araç filosuna çöp kamyonu eklendi

Vize Belediyesi araç filosuna çöp kamyonu ekledi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyelerine çöp kamyonu hibe edildiğini belirtti.

Araç filosunu her geçen gün güçlendirdiklerini ifade eden Özalp, aracın alınmasında emeği geçen Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Özalp, güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarını belirtti.