Pınarhisar'da spor güvenliği toplantısında yeni sezon tedbirleri görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pınarhisar İlçe Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı, Kaymakam Enver Özderin başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yeni sezonda yapılacak spor müsabakalarında alınacak tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Kaymakam Özderin, toplantıda, yeni sezonda mücadele edecek spor kulüplerine başarı diledi.

Müsabakaların huzurlu, güvenli ve centilmenlik içerisinde geçmesini dileyen Özderin, kolluk kuvvetlerin müsabakalar boyunca görev alacağını kaydetti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Özgen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Deniz Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Abidin Özasarı, Gençlik ve Spor Müdürü Erhan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Ali Gergin, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emre Cesur ile spor kulüpleri yöneticileri katıldı.

Akdemir'den okul ziyareti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Akdemir, Çakıllı ilk ve Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette okul idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, okulların fiziki koşullarını da inceledi.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Akdemir, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Yol yapım çalışması

Lüleburgaz'da çevre yolu yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ağustos Caddesi'nde çalışmada bulunduğu kaydedildi.

Ekiplerin çalışmaları hızla yürüttüğü ifade edilen açıklamada, yolun tamamlanmasıyla kent içi trafiğin çok daha konforlu ve akıcı hale geleceği belirtildi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde tamamlandığında kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak. Lüleburgaz'ın sorunlarını birer birer çözmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA