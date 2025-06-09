Pınarhisar Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor

Pınarhisar Belediyesi Araç Filosunu Güçlendiriyor
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Pınarhisar Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 3 yeni araç satın aldı. Belediye Başkanı İhsan Talay, teknolojik gelişmelere uygun bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, haşere ve sineklerle mücadele için ilaçlama çalışmaları yürütülmektedir.

Pınarhisar Belediyesi 3 yeni araç satın aldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, Pınarhisar'a daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için araç filosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediyeye bir çekici ve iki otomobil satın aldıklarını ifade eden Talay, teknolojik gelişmelere uygun, kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını söyledi.

Talay, vatandaş odaklı hizmetlerin arttığını kaydetti.

İlaçlama çalışmaları

Pınarhisar'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Pınarhisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek artışını önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilçede ilaçlama yapıldığını belirtti.

Talay, ekiplerin kontrol ve ilaçlamalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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