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Maç esnasında sahaya yıldırım düştü: 1 futbolcu öldü 7 futbolcu yaralandı

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Peru'nun Huancayo eyaletinde amatör takımlar arasında oynanan bir maç sırasında sahaya düşen yıldırım sonucu 1 futbolcu hayatını kaybetti 7 futbolcu da yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Huancayo eyaletinde yer alan Chilca'da amatör takımlar Juventud Bellavista ve Familia Chocca arasında dün oynanan maç sırasında sahaya yıldırım düştü.

1 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Coto Coto Stadyumu'na düşen yıldırım nedeniyle 39 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Hugo de la Cruz Meza hayatını kaybederken, 7 oyuncu da yaralandı. Yaralılardan 40 yaşındaki kaleci Juan Chocca Llacta'nın doğrudan yıldırımdan etkilendiği ve vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu bildirildi.

Yerel yetkililer, Jose Hugo de la Cruz Meza'nın maç sırasında taktığı metal bilezik nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendiriyor. Bölgesel turnuva sırasında yaşanan olayda, hakemin olumsuz hava şartları nedeniyle maçı durdurmasından dakikalar sonra yıldırım sahaya düştü. Maçın Huancavelica televizyon kanalı Onda Deportiva tarafından canlı yayınlanan görüntülerinde, çok sayıda futbolcunun yıldırım düşmesiyle yere yığıldığı görüldü. Juventud Bellavista'nın 22. dakikada 2-0 üstünlük sağladığı karşılaşma, yıldırım düşmesi nedeniyle tatil edildi.

Maç esnasında sahaya yıldırım düştü: 1 futbolcu öldü 7 futbolcu yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTahir Tahin:

Doğanın gücü yaradanın varlığına delil.

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