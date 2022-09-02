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İstanbul'da 'Perili Köşk' diye bilinen ünlü yapı, 449 milyon 363 bin TL'ye satıldı

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İstanbul Kadıköy'de "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü resmen satıldı. Tek alıcı İş Bankası, 449 milyon 363 bin 500 liralık bedelle köşkün yeni sahibi oldu.

Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda gerçekleştirilen açık artırmaya sadece alacaklı olan İş Bankası katıldı. Geçen mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkarılan köşk, açık artırma usulüyle 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankasına satıldı. Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü satışa itiraz edileceği öğrenildi.

İCRA TAKİBİNDEN SONRA SATIŞINA KARAR VERİLDİ

Mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti. Bu doğrultuda, 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

İş Bankası Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Vicdan:

İyi bari ihtiyacı olan birine gitmiş :)

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