Pendik'teki Elektrik Kablosu Deposunda Yangın

Pendik'te elektrik kablosu deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güllübağlar Mahallesi Şirin Sokak'taki elektrik kablosu deposu olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın deponun diğer kısımlarına da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangın bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Olayda maddi hasar meydana geldi.