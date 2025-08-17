Pendik'teki Elektrik Kablosu Deposunda Yangın

Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde bir elektrik kablosu deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

Pendik'te elektrik kablosu deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güllübağlar Mahallesi Şirin Sokak'taki elektrik kablosu deposu olarak kullanılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın deponun diğer kısımlarına da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangın bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
