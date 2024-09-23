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Pazarcık'ta Konteyner Otobüs Terminali: Müşteriler Mağdur

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, depremler sonrası yıkılan otobüs terminalinin yerine kurulan konteyner terminalde 14 otobüs firması tek bir konteynerden hizmet veriyor. Müşterilerin insani ihtiyaçları karşılanamıyor ve işletmecilik zorlukları yaşanıyor.

Pazarcık'ta konteyner otobüs terminali

Otobüs firmaları tek bir konteynerde hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki otobüs terminali konteynerde hizmetini sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 6 Şubat depremleri sonrası ilçedeki terminal binası da yıkıldı. Bir müddet hizmet veremeyen alana konteyner yerleştirildi. İnsani ihtiyaçların karşılanamadığı alanda müşterilerin mağdur olduğu görüldü.

Otobüs firmaları ve diğer esnaflarla beraber 14 firmanın tek bir konteyner de hizmet verdiğini belirten Mehmet Ali Yılkıcı, "Bir buçuk yıldır konteynerdeyiz. Konteynerde terminal işletmeciliği zor oluyor. Yeni yerimiz olursa bizim için ve yolcular için güzel olur. Burada 14 tane firma var ama tek yazıhane var. Tüm müşterilere tek yerden bakılması zor oluyor" dedi.

Pazarcık'ta Konteyner Otobüs Terminali: Müşteriler Mağdur
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel

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