Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrası İznik'e yabancı turist akını

KATOLİK dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde Bursa'nın İznik ilçesine gelerek, Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmasıyla, dünyanın gözü ilçeye çevrildi. 2025 yılında ilçeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı 200 bine ulaşırken, 28 Kasım'daki Papa'nın ziyareti sonrası bazilika ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'e varan artışla 60 bin olarak kaydedildi.

Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, 28 Kasım'da Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde İznik ilçesine gelerek, Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katılmasıyla, dünyanın gözü ilçeye çevrildi. Ekümenik dua töreninde, Katolik olan Papa 14'üncü Leo ile İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu olarak görev yapan Bartholomeos yan yana dua etti. İki farklı mezhebin temsilcisi din adamlarının aynı ayinde bir araya gelmesiyle, farklı mezheplerdeki inanışlara sahip Hristiyanlar da ilçeyi ziyaret etmeye başladı.

'İZNİK BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ'

Tarihi ziyaretin ardından hem yabancı hem de yerli turistlerin ilçeye olan ilgisinin artığını söyleyen İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, "Papa'nın İznik ziyareti yabancı turist açısından gözle görülür bir fark yarattı. Şu anda hem yerli hem yabancı turist açısından İznik bir cazibe merkezi haline geldi. Bu turizm hareketliliğinden ilçe esnafımızın da faydalanacağını düşünüyoruz. Bunun etkilerini de görüyoruz, yakından da takip ediyoruz. Ziyaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi bizim için çok kıymetli ve önemliydi. Hamdolsun bu noktada da bir sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattık. Biliyorsunuz ki yerli ve yabancı basının ilgisi de çok büyüktü. Bu da İznik'in tekrar gündeme gelmesinde önemli bir şans oldu bizim için. İznik hem tarihi hem kültürel anlamda tekrar gündeme geldi. Zaten İznik dünyada inanç turizmi açısından önemli bir noktadaydı. Ama Papa'nın buraya gelmesi dikkatleri tekrar İznik'in üzerine çekti ve dünyada tekrar tanınır hale getirdi" diye konuştu.

'ESNAIFIMIZ DA MUTLU TURİSTLERİMİZ DE MUTLU'

2025 yılında ilçeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı 200 bine ulaştı. Papa'nın ziyareti sonrası bazilika ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısı ise yüzde 100'e varan artışla 60 bine ulaşırken, ilçenin tanınmasının yanı sıra esnafın da yüzünün ekonomik anlamda güldüğünü söyleyen Kaya, "Bunun tabi esnafa da yansımaları olacak. Şu anda da gözlemlerimiz bu yönde. Esnafımız da mutlu gelen turistlerimiz de mutlu. İznik biliyorsunuz hem tarihi hem doğal güzelliği bakımından çok zengin bir coğrafya. Sadece inanç turizmi açısından değil doğal güzellikleri bakımından da çok zengin bir şehir. Bu anlamda baktığımızda İznik'i ziyaret eden turistlerimizin de buradan mutlu ayrıldıklarını görüyoruz. Tabii burada yerli turizm açısından daha önce başkanımızın çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz Dünya Göçebe Oyunlarının da çok büyük etkisi vardı" dedi.

'PAPA GELDİKTEN SONRA YABANCI AKIMI BAŞLADI'

İlçe esnafından kafe işletmecisi Bekir Uslu da Papa daha ilçeye gelmeden, ziyaretinin kesinleşmesiyle yoğunluğun arttığını ifade ederek, "Papa'nın buraya gelmesi gündem olduktan sonra çok yoğun bir talep olmaya başladı. Özellikle son birkaç ay, Papa'nın buraya ziyaretini açıklamasından sonra İznik, dünya gündeminden hiç düşmedi. Özellikle yaz günlerinde yabancı turiste çok büyük bir katkı oldu. Papa geldikten sonra da yabancı akımı başladı buraya. Onlar için önemli, ruhani liderleri geldi. İznik turizminin yanı sıra ülke turizmine de katkısı olacağını düşünüyorum, daha ileriki yıllar için. Biz buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Nasıl bizim insanlarımız gidip de yurt dışında ibadetlerini yapabiliyorlarsa onlar da burada toplumumuza zarar vermeden, hatta toplumumuza ekonomik olarak da fayda sağlayarak gelip ibadetlerini yapabilirler. İznik'imizi zaten dünya tanıdı, ileriki yıllarda daha çok tanıyacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.