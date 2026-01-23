Haberler

Erzurum'da Palandöken Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Güncelleme:
Palandöken Belediyesi, modern şantiye kompleksinde düzenlenen törenle envanterine 12 yeni araç ekleyerek hizmet kalitesini artırdığını duyurdu. Belediye Başkanı Muhammet Sunar, bu araçlarla vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunacaklarını belirtti.

Erzurum'da Palandöken Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Palandöken Belediyesi tarafından 85 dönümlük alanda hizmete alınan modern şantiye kompleksinde düzenlenen törenle, belediye envanterine katılan 2 greyder, 2 kazıyıcı yükleyici, 1 ekskavatör, 2 arazi aracı, 3 binek araç, 1 hayvan toplama aracı ve 1 minibüs olmak üzere 12 yeni aracın tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, törende, güçlü araç filosunun hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, "Bünyemize kattığımız yeni araçlarımızla birlikte sahadaki gücümüzü artırdık. İmkanlarımızın daha elverişli hale gelmesi, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunmamızı sağlayacak. Palandöken'in her noktasına kaliteli hizmet götürme kararlılığımız devam ediyor. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Sunar'ın konuşmasının ardından, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
500

