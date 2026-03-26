Pakistan Başbakanı Şerif, Çin'le her düzeyde yakın koordinasyonun devam etmesinin önemini vurguladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong ile görüşmesinde, karşılıklı çıkarlar doğrultusundaki konularda her düzeyde yakın koordinasyonun devam etmesinin önemine işaret etti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığından, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Zaidong'un Pakistan Başbakanlık Konutu'nu ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, "Çin'in istikrarlı ekonomik desteğini" takdir eden Şerif, Pakistan'ın tarım, sanayi işbirliği ve öncelikli altyapı projelerine odaklanıp Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) ilerletme konusundaki kararlılığını yineledi.

Şerif, Pakistan'ın Orta Doğu'da devam eden gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın teşvik edilmesindeki yapıcı rolünü vurguladı, karşılıklı çıkarlar doğrultusundaki konularda her düzeyde yakın koordinasyonun devam etmesinin önemine işaret etti.

Büyükelçi Zaidong da Pakistan'ın ekonomik direncini ve reform çabalarını övdü, özellikle ticaret ve yatırım alanlarında Çin'in sürekli desteğini yineledi.