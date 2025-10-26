Haberler

Pakistan'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 64 Milyon Dolar Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen bir operasyonla 300 kilogram kristal metamfetaminin yanı sıra 18 milyar rupi değerinde uyuşturucu ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

İSLAMABAD, 26 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı girişimi engellenirken, 18 milyar rupi (yaklaşık 64,06 milyon ABD doları) değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Federal Gelir Kurumu'na bağlı Gümrük Uygulama Birimi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, Belucistan'ın Noshki bölgesinde bir kamyonun Saha Uygulama Birimi ekiplerince durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Araç üzerinde yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda, uyuşturucu maddelerle dolu gizli bölmeler içeren modifiye edilmiş bir yakıt deposu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Araçta yaklaşık 300 kilogram kristal metamfetamin ele geçirilirken, iki şüpheli de gözaltına alındı.

Açıklamada, bu operasyonun Pakistan'ın sınır yollarını kullanan sınır ötesi kaçakçılık ve uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik devam eden mücadelenin bir parçası olduğu vurgulandı.

Pakistan deniz kuvvetleri, hafta başında Umman Denizi'nde düzenlediği operasyonlarda yelkenli teknelerde 972 milyon ABD doları değerinde uyuşturucu ele geçirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
