Üye Girişi
Haberler

Özel Gereksinimli Bireylerde Hareket Eğitimi ve Sporun Faydaları

Özel Gereksinimli Bireylerde Hareket Eğitimi ve Sporun Faydaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere katılan Prof. Dr. Mürsel Biçer, özel gereksinimli bireylerde hareket eğitiminin önemini vurgulayarak, sporun çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nde (DOSD) "Özel gereksinimli bireylerde hareket eğitimi ve sporun faydaları" semineri gerçekleştirildi.

DOSD Meram'da düzenlenen seminere Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer katıldı.

Beden eğitimi, egzersiz ve sporun, tüm çocuklar için ihtiyaç olduğunu vurgulayan Biçer, "Özel gereksinimli olsun olmasın tüm çocukların en temel ihtiyacı harekettir. Bu nedenle eğitim programları, özel çocuklar ve bireyler için uygun beden eğitimi ve spor uygulamaları içermelidir ve bunlar planlanırken de bu bireylerin özel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır." dedi.

Biçer, sağlıklı nesiller ve yaşam kalitesi yüksek insanlar yetiştirmek adına hareket ve egzersiz süresinin uzatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğu mutlu etmek istiyorsak, ona oyun formunda eğlenceli hareket programları vermemiz gerekiyor. Bu şekilde spor yapan ve hareket eden çocuklar, birlikte eğlenmeyi, sevinmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğreniyor ve akran zorbalığı olmuyor. Özel gereksinimli bireylerde kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri gibi kondisyonel özelliklerin düzeltilmesi ve geliştirilmesi mecburidir. Teknik, taktik ve oyun anlayışı gibi özelliklerle kas kuvvetinin geliştirilmesi gerekiyor. Bir hareketi birçok kez tekrarlarsanız refleks haline dönüşür. Bir hareketi refleks haline dönüştürdüğünüzde de o çocuktaki pek çok sorunu çözebilirsiniz."

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi

 Nükleer savaş çıkarsa Putin'in hedefindeki ilk ülkeler

İşte nükleer savaş çıkarsa hedefindeki ilk ülke
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler: Çek fişi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Kuruluş Osman 171. bölüm tek parça full HD izleme linki Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 171. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! BARAJ DOLULUK ORANI 20 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kadir Çelik kimdir? Terörist Kadir Çelik yakalandı mı? 21 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Yengeç burcu yorumu! 21 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Annem Ankara bu akşam var mı? 20 Kasım Annem Ankara dizisi ilk bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Annem Ankara dizisi hangi yıllarda geçiyor, gerçek hikaye mi? Annem Ankara dizisi konusu ve oyuncuları kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.