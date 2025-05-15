Özel Çocukların Halk Oyunları Ekibi Trakya Şampiyonu Oldu

Tekirdağ'da 4 yıl önce özel çocukların sosyalleşmesi için kurulan halk oyunları ekibi Trakya bölge şampiyonasında birinci oldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan engelli halk oyunları ekibi, eğitmen Elif Kaya eşliğinde çalışma yaparak kendini geliştirdi.

Halk oyunlarıyla sosyalleşen özel çocuklar, Engelliler Haftası kapsamında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen organizasyonda Trakya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, AA muhabirine, 4 yıl önce kurdukları ekibin çok güzel bir aşamaya geldiğini söyledi.

Ekibin 4 yıldır eğitmen Elif Kaya ile çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kocaçınar, "Kurduğumuz bu ekip, çocuklarımız ve aileleri üzerinde olumlu etkiler yarattı. Çocuklarımızın özgüvenleri gelişti, ailelerin bakış açıları değişti. Katıldığımız festivaller sayesinde farklı kültürlerle tanıştık. Çocuklarımız özel birey olmalarının yanı sıra, engelsiz bir şekilde her şeyi başarabileceklerinin farkına vardılar. Bu bizim için en büyük kazanç oldu." dedi.

Ekibin ilk sahnelerini Çerkezköy ve çevresinde aldıklarını aktaran Kocaçınar, son bir yıldır ise il dışı gösterilere katıldıklarını ifade etti.

Kocaçınar, ekibin bundan sonrada etkinliklerde katılacağını, engelli bireyler kategorisinde düzenlenecek özel yarışmalara hazır olduklarını söyledi.

Çerkezköy Belediyesi Spor Kulübü antrenörü olan Elif Kaya ise 4 yılda ekiple önemli mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

Çocukların zamanla kendini geliştirdiğini ifade eden Kaya, "Çocuklarımızın istekleri karşısında biz de kayıtsız kalamadık. Onlarla kurduğumuz güçlü bağ sayesinde disiplini elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu başkanımız Hüseyin Güler'in davetiyle Trakya Bölge Yarışmalarına katıldık ve burada şampiyonluğu elde ettik. Bu başarıyı daha nice şampiyonluklarla taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gizem İmer de çok çalıştıklarını, aldıkları birincilikten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.