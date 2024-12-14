Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Aksa Enerji CEO'su Cemil Kazancı'yı kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı'yı kabul ederek, taraflar arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kazancı'yı Cumhurbaşkanlığı makamında kabul etti.

Görüşmede, Aksa Enerji ile karşılıklı işbirliğinin derinleştirilmesiyle şirketin Özbekistan'ın enerji sektörünün geliştirilmesi ve teknolojik olarak yenilenme projelerinde yer alması planları ele alındı.

Mirziyoyev, Taşkent ve Buhara'da Türk şirketi işbirliğinde toplam 790 megavat kapasiteli çağdaş santral projelerinin başarıyla hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bugün Kaşkaderya'da inşa edilen 430 megavat kapasiteli yeni santralin açılış etkinliğinin yapıldığını anımsattı.

Görüşmede, tarafların yol haritasına uygun olarak, yenilenebilir enerji alanında, gaz dağıtım sistemlerinin modernizasyonu, biyogaz tesislerinin inşası, sanayi bölgelerine sürdürülebilir enerji temini gibi gelecek vaat eden projeler gözden geçirildi.

Dün Mirziyoyev ve Kazancı'nın katılımıyla, Aksa Enerji'nin Özbekistan'daki yatırımı olan Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılış töreni gerçekleştirilmişti.