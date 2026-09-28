Özata Denizcilik ve Destek Faktoring fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

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Özata Denizcilik ve Destek Faktoringe ilişkin fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özata Denizcilik ve Destek Faktoring yetkilisi Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı