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Ovit Dağı'nda Ekipler Yaylacılar İçin Karlı Geçidi Açmaya Çalışıyor

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Rize'nin Ovit Dağı Geçidi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanırken, Karayolları ekipleri yaylacılar için çalışmalara başladı. Ovit Tüneli'nin açılmasına rağmen kar kalınlığı 1 metreye ulaşarak ulaşıma engel oldu.

Ovit Dağı'nda ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Ovit Tüneli yapıldı ama onlar bu kez yaylacıların dönüşü için karlı geçidi ulaşıma açmaya çalışıyor

RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kapanan Ovit Dağı Geçidinde ekipler yaylacılar için özel mesai yapıyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta başlayarak etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası'nı da beyaza bürüdü. Ovit Tüneli'nin açılmasıyla önemini yitiren Ovit Dağı'ndaki Erzurum-Rize Karayolu kar kalınlığının 1 metreyi bulması ve düşen çığ ile ulaşıma kapandı. Yaylacıların geriye dönüşlerde sorun yaşamaması için düğmeye basan Karayolları ekipleri yol üzerinde temizleme çalışmalarına başladı. Kar ve kara dayalı çığ nedeniyle tamamen ulaşıma kapanan Ovit Geçidi'nde yapılan çalışmanın arından yaylacılar hayvanlarıyla birlikte dönüşlerine devam edebilecek.

Ovit Dağı'nda Ekipler Yaylacılar İçin Karlı Geçidi Açmaya Çalışıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZ BAL - Güncel

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