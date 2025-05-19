Ovacık'ta Dalgıçlar Su Altında Türk Bayrağı Açarak 19 Mayıs'ı Kutladı

Ovacık'ta Dalgıçlar Su Altında Türk Bayrağı Açarak 19 Mayıs'ı Kutladı
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı. Ovacık Kaymakamlığı ile belediye işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar Hatipoğlu Göleti'nde dalış yaptı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Kaymakamlık öncülüğünde Ovacık Belediyesi işbirliğiyle dalgıçlar Cemil Belder ile Cemal Özbek tarafından Hatipoğlu Göleti'nde dalış gerçekleştirildi.

Dalgıçlar, göletin derinliklerinde Türk bayrağını açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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