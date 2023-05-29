TAG Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan servis, hafif ticari araç ve 3 tırın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

GAZİANTEP - Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda 3 tır, tarım işçilerini taşıyan servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ölürken 20 kişi yaralandı. Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe tamamen kapandı.

Feci kaza Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Gaziantep-Nurdağı bölümü 65. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan 27 ABT 474 plakalı tıra arkadan gelen 2 tır, bir hafif ticari araç ve tarım işçilerini taşıyan servis çarptı. Çarpışmanın ardından ortalık savaş alanına dönerken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu tarım işçilerini taşıyan serviste bulunan Maruf Bozkan ve Mustafa Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyol 4saat trafiğe tamamen kapandı

Feci kaza sonrası otoyolun Gaziantep-Nurdağı istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe tamamen kapandı. Otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken kilometrelerce araç kuyruğu dikkat çekti.