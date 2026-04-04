Otobüste unutulan içinde 600 bin liralık altın ve bir miktar para olan çanta sahibine ulaştırıldı

BATMAN'da belediye otobüsünde unutulan, içerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde altın ve bir miktar para olan çanta, sahibine ulaştırıldı.

Kızına gitmek için belediye otobüsüne binen kadın, evde kimse olmadığı için yanına aldığı içerisinde altın ve paraların olduğu çantayı, inerken araçta unuttu. Kadının oğlu Abdulvahap Özkan, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek durumu bildirdi. Hareket memuru Şerafettin Şengür'ün bilgi vermesi üzerine otobüs şoförü Mehmet Can Orhan, aracı sağa çekerek kontrol yaptı. Koltukta bulunan çanta, muhafaza altına alındı. İçerisinde yaklaşık 600 bin lira değerinde altın ve nakit para olduğu belirlenen çanta, belediyeye gelen Abdulvahap Özkan'a teslim edildi.

'BİRİKTİRMEK İÇİN ÇOK EMEK HARCADIK'

Annesinin unuttuğu çantayı teslim alan Abdulvahap Özkan, "Annem evde kimse olmadığı için altınları yanına almıştı. Durumu fark edince hemen belediye yetkililerine ulaştık. Sağ olsunlar hemen bulup muhafaza altına aldılar. Bu altınları biriktirmek için çok emek harcadık, bulunması bizi çok mutlu etti. Belediye yetkililerine ve şoföre teşekkür ediyoruz" dedi.

'EĞİTİMLERİMİZİ ALIYORUZ'

Çantayı bulan şoför Mehmet Can Orhan ise "Hareket memurluğu arayınca aracı kontrol ettim ve çantayı buldum. İçinde altın ve para vardı. Belediyemiz bize kayıp eşyalar konusunda gerekli eğitimleri veriyor. Emaneti sahibine ulaştırdığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Hareket memuru Şerafettin Şengür de kayıp eşyalar konusunda çok titiz davrandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu konuda şoför arkadaşlara gerekli eğitimi veriyoruz. Değerli eşya, çanta olsun, herhangi bir eşya olsun bize teslim etmeleri için söylüyoruz. Bugüne kadar bulunan bütün eşyaları vatandaşları arayarak teslim ettik. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Gelen eşyaları muhafaza altına alıp sahibi çıkınca tekrar teslim ediyoruz. Bu konuda çok titiz davranıyoruz."

