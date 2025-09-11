Haberler

ÖSYM, 2025 YKS Spor Bilimleri İçin ÖZYES Tercih Sürecini Başlattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin 18 Eylül saat 23.59'a kadar süreceğini duyurdu. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ösym'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, tercih süreci 18 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
