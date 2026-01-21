Osmaniye'de 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırın dorsesinde 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi. Sürücü H.S. gözaltına alındı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 1 milyon 600 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Aracın dorsesinde 1 milyon 600 bin boş makaron bulan ekipler, sürücü H.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel