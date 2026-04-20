Osmaniye'de sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri su altında kaldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespiti için çalışma başlattı.
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Kentte dün akşamdan başlayıp aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri su altında kaldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arazilerde oluşan hasarın tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner