Polis, kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı uyardı

Osmaniye'de polis ekipleri, kurban pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak broşür dağıttı.

OSMANİYE'de polis ekipleri, kurban pazarında vatandaşları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Ekipler, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı. Özellikle sahte para, IBAN ve kapora dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Dereobası Köyü Karacalar Yolu üzerinde kurulan kurban satış pazarlarında 'sahte para' konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada, kurban satıcılarından, paraların öncelikle iban numaralarına alınması gerektiğini, nakit getirenlerden de kontrollerin iyi yapılması gerektiğini ifade ettiler.

'Kurbanlık alışverişlerinde dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olun' yazılı el broşürlerinden dağıtılıp, sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çekildi. Hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili yapılan bilgilendirmede şu bilgiler verildi:

"Ücretinizi almadan hayvanlarınızı teslim etmeyin. Öncelikle sizlerden iban'a para almanızı istiyoruz. Nakit alımlarda ise paraların hologram gibi özelliklerini iyice kontrol ederek almalısınız ki bu kadar emeğiniz boşa gitmesin. Şüphelendiğiniz araçların plakasını alın ve satış yaptığınız kişilerin isimlerini ve numaralarını kaydedin. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirin. Ekiplerimiz sizlerin güvenliği için sürekli devriye halindeler ve sizler de şüpheli durumlarda bizleri aramaktan çekinmeyin."

Ayrıca görevliler tarafından sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili vatandaşlar bilgilendirici el broşürlerinden dağıtıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
