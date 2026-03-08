Haberler

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki piliç kesimhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın, tesisin ana binasına sıçradı ancak şu an için can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına itfaiye birimleri ile AFAD koordinesinde müdahale edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

