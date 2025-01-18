Osmaniye'de Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi, İş Yeri Sahibi Tutuklandı
Osmaniye'de yapılan operasyonda, iş yerinde 39 şişe gümrük kaçağı içki ve 5,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi M.K. tutuklandı.
Osmaniye'de dükkanında kaçak ve sahte içki ele geçirilen iş yeri sahibi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki M.K'ye ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 39 şişe gümrük kaçağı içki ile 5,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi.
İş yeri sahibi M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.