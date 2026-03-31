Osmaniye'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de kendilerini telefonla arayan kişilerce dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan operasyonla 2 zanlı tutuklandı. Ekipler, Adana'da saklanan şüphelileri yakaladı ve evlerinde yapılan aramada önemli miktarda para ve altın ele geçirildi.

Osmaniye'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin (71) kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla E.Y'nin para ve ziynet eşyasını alan şüphelilerin M.M. ve S.M. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Adana'da saklandıkları evde yakalandı.

Evde yapılan aramada, 94 bin 800 lira ile 4 tam, 1 çeyrek altın ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
