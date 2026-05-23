TEM'in Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNDE YOĞUNLUK VAR

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru yola çıkanlar, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluşturdu. Köprünün Dilovası tarafında bulunan gişelerde araç kuyruğu meydana geldiği görülürken, trafik akışı da zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı