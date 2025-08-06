Osmancık'ta At Yetiştiriciliği İçin Yeni Tesis İnşaatına Başlandı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, at yarışı ve yetiştiriciliği hizmeti verecek 44 odalı tesisin inşasına başlandı. Proje ile at yetiştiriciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yarışçılığın altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde festival alanında, at yarışı ve yetiştiriciliği hizmeti verecek 44 odalı tesisin inşasına başlandı.

Osmancık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1010 metrekare kapalı, 425 metrekare açık alana sahip olacak tesis 32 ahır, 3 servis odası, 2 veteriner odası, doğumhane, mutfak, gözlem odası, malzeme odası, 2 depo ve samanlıktan oluşacak.

Bölgedeki at yetiştiriciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla planlanan proje ile kentte yarışçılığın altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tesisin, atların sağlıklı ve güvenli bir ortamda bakımı ve takibine olanak sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
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