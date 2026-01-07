Haberler

Osmancık Belediyesi iki yeni iş makinesi aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmancık Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yeni iş makinesi satın aldı. Törenle hizmete açılan ekskavatör ve greyderin, belediyenin öz kaynaklarıyla alındığı belirtildi.

Osmancık Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yeni iş makinesi satın aldı.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan ekskavatör ve greyder, törenle hizmete açındı.

Osmancık Belediyesi önünde düzenlenen törende iş makinelerinin ilçeye hayırlı olması temennisiyle dua edildi.

Törende Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, iş makinelerinin anahtarlarını görevli personele teslim etti.

Gelgör, burada yaptığı konuşmada, belediyenin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Gelgör, "2026 yılının hemen başında iki yeni iş makinesini belediyemizin öz kaynaklarıyla kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb'im bu araçları memleketimize hayırlı ve mübarek hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." dedi.

Programa MHP Osmancık İlçe Başkanı Bekir Dağ, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı