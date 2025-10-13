Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Ortak Yarınlar Ödül Programı"na başvurular başladı.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) bilincini yaygınlaştırmak ve bu bilinçle hayata geçirilen projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla her yıl düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın bu yıl "Yeni Dünyada Çalışma Hayatı" temasıyla yapılacağı kaydedildi.

TİSK Mikrocerrahi Vakfının desteğiyle yürütülen ödül programına başvuruların 31 Ekim 2025'e kadar süreceği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"TİSK olarak, ülkemize, çalışanlarımıza ve işletmelerimize fayda sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk amacıyla hayata geçirilen projelerin görünürlüğünün artırılmasını ve iyi uygulamaların kamuoyu ile paylaşılarak daha büyük kitlelere ulaşmasını da çok değerli buluyoruz. Bu kapsamda, kurumsal sosyal sorumluluk alanında farkındalığı artırmak ve kurumları bu konuda teşvik etmek için yürüttüğümüz Ortak Yarınlar Ödül Programımıza başvuruları başlatmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. 'Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün' diyerek her yıl farklı bir odak konusu ile yürüttüğümüz ve geleneksel hale gelen programımızın bu seneki ana temasını 'Yeni Dünyada Çalışma Hayatı' olarak belirledik."

Başvurular "Ortak Yarınlar" web sayfası üzerinden yapılıyor

Bu yıl Ortak Yarınlar'da, çalışma hayatındaki değişim ve dönüşümlere sosyal sorumluluk perspektifinden yaklaşan, yeni nesil bakış açılarını yansıtan, yapay zekadan güç alan, üçüz dönüşümün (yeşil, dijital ve sosyal) odağında iş gücünü geleceğe hazırlayan ve yeni nesil çalışma modellerini öne çıkaran yenilikçi fikir ve projeler yarışacak.

Başvurular 31 Ekim tarihine kadar "https://www.ortakyarinlar.com/" adresi üzerinden dijital olarak yapılabilecek.

Projeler, ana tema çerçevesinde belirlenen "Birlikte Mümkün", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık", "Dijitalleşme", "Yeşil Dönüşüm", "İşimizin Yarını" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" alt kategorilerde değerlendirilecek.

Başvuru sürecinin ardından teknik jüri değerlendirmesi yapılacak. Belirlenen finalist projeler ise kasım ayında iş, sanat, basın ve akademi dünyasından oluşan jüri ve halk oylamasına sunulacak. Tüm değerlendirme süreci sonrasında, sosyal sorumluluğa gönül veren ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyan kurumlar, aralık ayında ödülleri ile buluşacak.

Programa tüm kurum ve kuruluşlar başvurabiliyor

Sosyal sorumluluk alanında örnek projeler geliştiren tüm kurum ve kuruluşların başvurusuna açık olan ödül programına, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, şirketler, eğitim kurumları, vakıflar ve dernekler projeleriyle katılabilecek.

Gönüllülük esasıyla yürütülen program, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurumlara başvuru esnasında sosyal sorumluluk odağında adım atma fırsatı sunacak. Bu kapsamda, kurumlar, Tohum-Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği işbirliğinde TİSK tarafından hayata geçirilen "Yeşile Ortak Ol" kampanyasına fidan bağışı yapabilecek. Fidanlar Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı'nda yerini alacak.

Ödüller için 100 bine yakın halk oyu kullanıldı

Ortak Yarınlar'da finale kalan projeler, jürilerin yanı sıra halk oylamasına da sunuluyor. Geçtiğimiz yıl "Çalışma Hayatının Geleceği" odağıyla düzenlenen programa 300'e yakın proje başvurdu; 40 proje finale kaldı ve 26 proje jüri ve halk oylaması sonucunda ödül aldı.

Son 6 yılda Ortak Yarınlar'da 100 bine yakın halk oyu kullanıldı. Programa ilişkin tüm detaylar "https://www.ortakyarinlar.com/" web sitesi üzerinden ve TİSK sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.