Ortaca'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Ortaca'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yüksek faizle borçlandırma iddiasıyla yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı. Tefecilik yapan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K tutuklandı, Salih B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para verip vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine 25 Kasım'da operasyon düzenlendi. Ortaca Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. tutuklandı, Salih B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
