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Ortaca'da Özel Bireyler İçin Dans Etkinliği Düzenlendi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylerle dans etkinliği yapıldı. Belediye Başkanı Evren Tezcan, etkinlikte çiçek ve ağaç fidanı dikip, sağlık için daha aktif olmayı teşvik eden etkinliklerin süreceğini belirtti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında özel bireylerle dans etkinliği düzenlendi.

Ortaca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte rehber öğretmenleri tarafından yapılan kareografi eşliğinde özel bireyler dans etti.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, hareketlilik haftasında anı olarak çiçek ve ağaç fidanı dikimi de yaptıklarını belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlık için daha aktif olma konusunda etkinliklerin süreceğini söyledi.

Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel

Evren Tezcan Etkinlikler Güncel Ortaca Yaşam Spor

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