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Orman Ürünleri Taşıyan Araçlara Denetim

Orman Ürünleri Taşıyan Araçlara Denetim
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik ve Yalova'da orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Orman koruma kontrol faaliyetleri çerçevesinde mobil kontrol noktaları kurularak orman suçlarıyla mücadele ediliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik ve Yalova'da orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, koruma kontrol faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, Orman Genel Müdürlüğünce 81 ilde eş zamanlı denetim düzenlendi.

Müdürlüğün sorumluluk sahasında bulunan Bursa, Bilecik ve Yalova'da, ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadele etkinliğinin artırılması, doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı aktarılması için sabit ve geçici olmak üzere 168 mobil kontrol noktası oluşturuldu.

Mobil kontrol noktalarında, işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarından oluşan koruma ekipleri, seyir halinde orman emvali taşıyan araçları denetledi.

Jandarma ekipleriyle yapılan önleme aramalarında, nakliye belgeleri ile taşınan emvallerde usulsüzlük tespit edilenler hakkında yasal işlem başlatılmak üzere zabıt tutuldu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

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