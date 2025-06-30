Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek talepleri dinledi ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Sanayi sitesi esnafını makamında ağırlayan Tayır, talep ve şikayetleri dinledi, çözüm konusunda esnafla istişarelerde bulundu.

Tayır, ilçede daha iyi bir sanayi merkezi kurmak için çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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