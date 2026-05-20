Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

Türkiye'de birçok ilde yapılan denetimler kapsamında Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla Karapınar Mahallesi'ndeki Altınordu Sebze ve Meyve Hali'nde denetim yapıldı.

Denetimde, işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumu kontrol edildi. Ayrıca, Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde Bakanlığın talimatları ve Ordu Valiliğinin koordinesinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla sebze meyve hali ile şehirler arası otobüs terminalinde denetimlerin yapıldığı bilgisini veren Çakır, şunları kaydetti:

"5957 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimde sebze ve meyve halindeki ürünlerin künyelerinin bulunup bulunmadığı, künyelerin güncel olup olmadığı, gerçek dışı fiyat üzerinden faturalandırılıp faturalanmadığı ve fahiş fiyat artışının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca otogarda da denetimlerimiz devam ediyor. Burada biletlerle ilgili haksız fiyat artışı olup olmadığını denetliyoruz. Ayrıca firmaların vatandaşların görebileceği şekilde fiyat listelerinin olup olmadığı kontrol edilmektedir."

Çakır, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştığını, ayrıca market denetimlerinin de devam ettiğini belirterek, "Gerekli görüldüğü takdirde idari yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.