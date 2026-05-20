Haberler

Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı. Ayrıca otogarda bilet fiyatları da kontrol edildi.

Türkiye'de birçok ilde yapılan denetimler kapsamında Ordu'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve hali denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla Karapınar Mahallesi'ndeki Altınordu Sebze ve Meyve Hali'nde denetim yapıldı.

Denetimde, işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumu kontrol edildi. Ayrıca, Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır, gazetecilere, Kurban Bayramı öncesinde Bakanlığın talimatları ve Ordu Valiliğinin koordinesinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla sebze meyve hali ile şehirler arası otobüs terminalinde denetimlerin yapıldığı bilgisini veren Çakır, şunları kaydetti:

"5957 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimde sebze ve meyve halindeki ürünlerin künyelerinin bulunup bulunmadığı, künyelerin güncel olup olmadığı, gerçek dışı fiyat üzerinden faturalandırılıp faturalanmadığı ve fahiş fiyat artışının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca otogarda da denetimlerimiz devam ediyor. Burada biletlerle ilgili haksız fiyat artışı olup olmadığını denetliyoruz. Ayrıca firmaların vatandaşların görebileceği şekilde fiyat listelerinin olup olmadığı kontrol edilmektedir."

Çakır, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştığını, ayrıca market denetimlerinin de devam ettiğini belirterek, "Gerekli görüldüğü takdirde idari yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı