Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor (2) - Haberler

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Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor (2)

AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Kızılay Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Kızılay Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalalerle Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'a toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı..

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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