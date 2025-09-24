Optus, Hassas Gruplara 'Vicdana Aykırı' Satış Yüzünden 100 Milyon Dolar Ceza Aldı

Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus, yerli halklar gibi hassas gruplardan yüzlerce müşteriye "vicdana aykırı" satış yaptığı gerekçesiyle 100 milyon Avustralya doları (66 milyon ABD doları) para cezasına çarptırıldı.

Federal Mahkeme Yargıcı Patrick O'Sullivan, Optus'un "Temmuz 2023'e kadar 4 yıl boyunca vicdana aykırı ve uygun olmayan satış yapmasına" ilişkin davada, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) ile varılan anlaşmada belirlenen cezanın kabul edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Optus'un 100 milyon Avustralya doları ceza ödeyeceğini belirten O'Sullivan, "Optus üst düzey yönetimi, yağmacı olarak nitelendirilebilecek vicdana aykırı tutumunun sistem başarısızlıklarından haberdardı ya da haberdar olmalıydı." ifadesini kullandı.

O'Sullivan, Optus'un satışlarının, ağırlıklı olarak zihinsel engelliler, maddi sıkıntı çekenler, yeterli İngilizce bilgisi olmayanlar gibi hassas gruplara yapıldığını ve bu müşterilerin büyük kısmının firmanın hizmet kapsamı dışındaki bölgelerde yaşayan yerli halklardan olduğunu vurguladı.

Diğer yandan, Optus'tan yapılan açıklamada, müşteriler için çözüm yollarının arandığı belirtilerek yerli halklara mensup kişilerin dijital okur yazarlığını desteklemek amacıyla 1 milyon Avustralya doları (660 bin dolar) ödeneceği ifade edildi.

Optus şirketi daha önce de 2023'te şebekelerinde meydana gelen büyük çaplı arızayla gündeme gelmişti. Bu arıza nedeniyle 2 binden fazla kişi acil çağrı hizmetine erişim sağlayamamıştı.

Şirket 2022'de de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Öte yandan, Avustralya hükümeti, 18 Eylül'de Optus'un şebekelerinde meydana gelen ve acil aramalar yönlendirilemediği için 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kesintiye ilişkin soruşturma başlatmıştı.