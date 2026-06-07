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Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenen 'One Run' koşusuna katıldı

Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenen 'One Run' koşusuna katıldı
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TMPK ve TESYEV işbirliğiyle düzenlenen 'One Run' koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Gelir, çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna aktarılacak.

TÜRKİYE Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve TESYEV işbirliğiyle hayata geçirilen 'One Run' koşusu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlendi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve TESYEV işbirliğiyle 'One Run' koşusu düzenlendi. 'Herkes için herkesle birlikte' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yarışlar 3 kategoride 5 bin, 10 bin ve Engelsiz Koşu kategorisinde gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilecek gelirin çocukların eğitimine, spor ekipmanlarına ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

BAKANLAR DA KOŞTU

Engelli ve engelsiz bireylerin aynı parkurda koştuğu etkinlik saat 10.00'da başladı. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile çok sayıda kişi katıldı. İşaret verilmesinin ardından koşu başladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden dönen yarışçılar, koşuyu başladıkları noktada bitirdi. Yarışta dereceye girenlere madalyalarının verilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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