Omurilik Felci Olan Sporcunun Azmi

İZMİR'de yaşlı bir kadına yardım etmek için denize balıklama atlayınca boynunu kırarak omurilik felci olan ve doktorların 'Sandalyede bile oturamaz' dediği Okan Aracagök (45), azmiyle dikkat çekiyor. Basketbol ve yüzme gibi sporların yanı sıra maratonlara katılıp, çeşitli başarılar elde eden Aracagök, "2025 yılında Amsterdam maratonunda 3 saatin altında koşmayı hedefliyoruz" dedi.

İzmir'de yaşayan Okan Aracagök, 1995 yılında Fethiye Göcek'te tur teknesinden yaşlı bir kadına yardım etmek için suya balıklama atlayınca boynunu kırarak omurilik felci oldu. Doktorların tekerlekli sandalyede dahi oturamayacağını söylemesine rağmen fizik tedavi ve sıkı çalışmalarıyla tekerlekli sandalyeyi profesyonel kullanan Aracagök, maraton yarışlarına katıldı. Yaklaşık 30 yıldır fizik tedavilerine de devam eden Aracagök, basketbol ve yüzme gibi spor dalları ile uğraşıyor, maraton ve koşulara katılıp, derece alıyor. Sporun hayatının hep bir parçasını oluşturduğunu belirten Aracagök, "İzmir Spor ve Bornova Barış Gücü Spor'da 6 yıl basketbol oynadım. Dans, müzik gibi sanat dalları ile de uğraştım. 2016 yılında arkadaşımın tavsiyesi üzerine omurilik felçlilerinin tedavisi amaçlı 'Wings for Life World Run' adıyla düzenlenen koşu yarışlarına katıldım. Daha sonra bu yarışlara katılarak dereceler almaya başardım" dedi.

'KOPMAYAN BİR BAĞIMIZ VAR'

'Karşıyaka One Team' takımına katılarak koşulara devam ettiklerini aktaran Okan Aracagök, "Wings For Life World Run'ın 2016 yılındaki koşusunda erkeklerde 28,5 kilometre mesafe birincilik, aynı yarışta 2017 yılında 30 kilometre mesafe ikincilik ve 2018'de ise 26,5 kilometre koşarak üçüncü oldum. Antrenörüm Mert Onaran ve ekip arkadaşlarım ile çalışmalarıma devam ediyorum. Ekip arkadaşlarım ve Mert Hoca ile aslında antrenman ve koşularda, aramızda görüntüde bir ip ile kurulan bağ olsa da bizim onlarla gönül bağımız oluştu. Aramızdaki iple 2 metre mesafe var; ama kopmayan bir bağımız var. Soğuk, yağmur, çamur demeden çalışmalarımız devam ettirdik ve yarışmalara katıldık" diye konuştu.

'DURMADAN YOLUMA DEVAM EDİYORUM'

Engelli bir bireyin mobilitesini oluşturup, neler yapabileceğini göstermek istediğini vurgulayan Aracagök, "Bunun için 'Start Your Impossible' projesi kapsamında 'Run Antalya' yarışında 42 kilometre koştuk ve 3 saat 16 dakikada bitirerek hayalimi gerçekleştirdim. İzmir, Antalya, Bodrum gibi bölgelerde düzenlenen koşu yarışlarında tek başıma da koştum ve 21 kilometreyi tamamladım. Durmadan yoluma devam ediyorum. 2025 yılında Amsterdam maratonunda 3 saatin altında koşmayı hedefliyoruz. Ailem, en büyük destekçilerim ve çalışmaları beraber yürütüyoruz. Bu yılın kasım ayında Antalya yapılacak olan Iron Man yarışına katılacağız. Bir diğer hedefim de bu yarışı başarılı bir şekilde bitirmek" dedi.