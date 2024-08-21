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Oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı

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Adana'da amatör balıkçılar gölde oltayla 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Kozan ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Gökhan Güçlü ile arkadaşları tekneyle Aladağ ilçesindeki Sanibey Barajında balık avına çıktı. Bir süre sonra Güçlü'nün oltasına yayın balığı takıldı. 1,5 metre uzunluğundaki 45 kilo ağırlığındaki balık, yaklaşık yarım saat süren çabayla tekneye çıkartıldı.

Oltayla 45 kiloluk yayın balığı yakaladı

ADANA - Adana'da amatör balıkçılar gölde oltayla 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Kozan ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Gökhan Güçlü ile arkadaşları tekneyle Aladağ ilçesindeki Sanibey Barajında balık avına çıktı.

Bir süre sonra Güçlü'nün oltasına yayın balığı takıldı. 1,5 metre uzunluğundaki 45 kilo ağırlığındaki balık, yaklaşık yarım saat süren çabayla tekneye çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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