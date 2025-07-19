Okan Üniversitesi Öğrencileri Yaban Mersini ve Armut Bahçelerini Ziyaret Etti

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İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri, Kırklareli'nde 'Hedef Pazar Belirleme Projesi' kapsamında yaban mersini ve armut üretim bahçelerini ziyaret etti. Öğrencilere, Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz tarafından tarım faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri Kırklareli'nde yaban mersini ve armut üretim bahçelerini ziyaret etti.

Öğrenciler "Hedef Pazar Belirleme Projesi" kapsamında Pınarhisar ilçesinin Evciler köyünde ziyaretlerde bulundu.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, öğrencilere kentin tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra tarlaları gezen öğrenciler üreticilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
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