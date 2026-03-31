Haberler

Gümüşhacıköy'de öğrencilere vergi bilinci konferansı verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen konferansta, Vergi Dairesi Müdürü Tuncay Şahin, verginin önemi ve bilinçlendirme üzerine konuştu. Yurt müdürü Murat Duzcu da etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda öğrencilere yönelik vergi bilinci konulu konferans düzenlendi.

Vergi Dairesi Müdürü Tuncay Şahin tarafından verilen konferansta, verginin önemi, kamu hizmetlerinin finansmanındaki rolü ve vatandaşlık sorumluluğu kapsamında vergi bilincinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Şahin, verginin toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem taşıdığını belirterek, genç yaşta kazanılan vergi bilincinin gelecekte daha güçlü bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yurt müdürü Murat Duzcu de öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bu tür etkinliklerin önemine değinerek, konferansa katkı sunanlara teşekkür etti.

Konferans, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

