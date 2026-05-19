Kaçak maden ocağı yeniden açıldı, bir işçi öldü
Zonguldak'ta daha önce jandarma tarafından kapatılıp imha edilen kaçak maden ocağı, E.K. tarafından yeniden açıldı ve göçükte Erol Türksever hayatını kaybetti. E.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
KAÇAK OCAK, DAHA ÖNCE KAPATILMIŞ
Zonguldak'ta, Erol Türksever'in göçükte hayatını kaybettiği kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip, bombayla imha edildiği, ancak ocağın sahibi olduğu iddia edilen E.K. tarafından sonradan kaçak olarak yeniden açıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında E.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öznur GÜNEŞ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı