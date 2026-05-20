Of'ta dikiş nakış kursu sergisi açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce dikiş nakış kursu sergisi açıldı.

Dursun Dumangöz Ortaokulu'nda açılan sergide, 16 kadın kursiyerin ürettiği ürünler yer aldı.

Kaymakam Eşref Akça, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Birbirinden güzel ürünleri görmekten son derece mutlu olduk. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Üstelik köy yerinde dayanışma, yardımlaşma ve arkadaşlık iklimi oluşturarak sosyalleşme açısından güzel örneklik sergilemişler. İnşallah bu öğrendiklerini sadece kendilerine değil de üretim fazlasını satarak ailelerine gelire dönüştürürler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergiye, eski Of Belediyesi Başkanı Semahat Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile kursiyerler ve davetliler katıldı.