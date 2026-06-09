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Ukrayna açıklarında dron saldırısına uğrayan 'ANT' isimli Türk gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna açıklarında dron saldırısına uğrayan 'ANT' isimli Türk gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Ukrayna'nın Odessa açıklarında 28 Mayıs'ta dron saldırısına uğrayan Türk şirketine ait 'ANT' isimli kargo gemisi, hasarlı halde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Saldırıda hafif yaralanan 2 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, geminin Yalova'daki tersanede bakıma alınacağı öğrenildi.

UKRAYNA'nın Odessa açıklarında 28 Mayıs'ta dron saldırısında hasar gören Türk şirketine ait 'ANT' isimli kargo gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Havadan görüntülenen geçiş sırasında aldığı hasar net şekilde görülen geminin, Yalova'daki tersanede bakıma alınacağı öğrenildi. Öte yandan saldırı sonrası hafif şekilde yaralanan 2 Türk mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İstanbul merkezli Maksimar Denizcilik'e ait 99,8 metre uzunluğunda ve 15,82 metre genişliğindeki 'ANT' isimli kargo gemisi, 28 Mayıs'ta Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında dron saldırısına uğradı. Vanuatu bayraklı gemide bulunan Türk mürettebattan 2'si saldırıda hafif şekilde yaralandı. Gemide çıkan yangın Ukrayna donanması tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Donanma botlarıyla hastaneye ulaştırılan mürettebatın tedavilerinin ardından geminin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Haktan Denizcilik firmasına ait 'Haktan 1' isimli römorkör ile Türkiye karasularına çekilen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşliğinde bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

HASARIN BOYUTU BOĞAZ GEÇİŞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sonrasında Ukrayna makamlarınca paylaşılan görüntülerde gemideki hasarın boyutu net olarak görülemezken, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan yapılan geçiş sırasında geminin ciddi şekilde hasar aldığı gözlendi. Yüklü olduğu öğrenilen geminin ilk olarak Yalova'daki bir tersaneye götürüleceği, burada yapılacak teknik incelemenin ardından onarımın ekonomik olup olmadığına karar verileceği belirtildi. Geminin tamir maliyetinin yüksek çıkması halinde Aliağa'da söküme gönderilmesinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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