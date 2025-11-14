Ödemiş'te Salça Fabrikası Yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde salça fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu.

Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir salça fabrikasının soğutma panelinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.